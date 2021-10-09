В Тюменской области развивают систему паллиативной помощи

Около 600 пациентов в Тюменской области получили паллиативную медицинскую помощь в условиях стационара за 9 месяцев 2021 года. Выездная патронажная бригада более 1400 раз выезжала для оказания паллиативной помощи на дому.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, паллиативная помощь – это комплекс мер, направленных на облегчение симптомов заболеваний у людей, которых нельзя вылечить, оказание им всесторонней поддержки, создание комфортных условий, уход. Такую помощь в регионе можно получить в рамках Территориальной программы госгарантий бесплатно. Решение об этом принимает врачебная комиссия, затем пациента передают под динамическое наблюдение врача кабинета ПМП.

Кабинеты ПМП организованы на базе 27 медицинских организаций региона, в составе отделений медико-социальной помощи для оказания паллиативной помощи населению в амбулаторных условиях, в том числе на дому. Выездные патронажные бригады созданы на базе шести государственных медорганизаций. Стационарная помощь оказывается на базе 18 медицинских организаций с учётом филиалов.

Ежегодно только в Хосписе, расположенном в Тюмени, паллиативную медицинскую помощь получают более 600 пациентов. В октябре 2021 года на базе отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи Хосписа создана дополнительная выездная патронажная бригада, которая помогает и в случаях нарушения дыхания.