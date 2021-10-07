Тюменцы могут решить, как благоустроить лес в Восточном округе

Новая зона отдыха в границах улиц Вознесенской – Вишневой – Рождественской – Зоологической станет местом притяжения горожан, если они поделятся мнением о том, как сделать этот зеленый уголок более уютным и комфортным уверен депутат Тюменской гордумы Александр Григорьев.

Его коллега Дмитрий Елагин как житель Восточного округа отметил, что хотел бы видеть на месте лесного массива парк с большим количеством зелени, где можно гулять с колясками, сидеть на лавочках и дышать свежим воздухом. И никаких торговых центров. “В Восточном округе с населением более 120 тысяч очень не хватает зеленых зон”, – сообщил Елагин.

Надежда Ачкасова отметила, что за время ее депутатской деятельности в Восточном округе открылись скверы Победы, Семейный, Серебряные Ключи, Льва Ровнина, Николая Чукмалдина. “Благоустройство парков и скверов – это целенаправленная политика города и области. Мне часто поступают предложения от жителей о создании зеленых зон, и вот совсем рядом с моим избирательным округом такой объект появится. Это радует”, - отметила депутат.

Народные избранники отмечают, что в последние годы Восточный округ интенсивно застраивается. В новые дома заселяются молодые семьи, пожилые “северяне”. Развитие инфраструктуры, в которую входят в том числе и зоны отдыха, очень важно, как и участие в обсуждении вопроса обустройства зоны отдыха, считает Наталия Путина. “Сама я уже написала свои предложения на портале "Твоя Тюмень". Чем больше поступит предложений, тем больше будет выбор”, - подчеркнула она.

Свои варианты благоустройства зоны отдыха горожане могут оставить на сайте "ТвоЯ Тюмень" до 31 октября.