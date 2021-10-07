Тюменские депутаты составили список кандидатов на поощрение наградами гордумы

Депутаты Тюменской городской думы на заседании комиссии по поощрениям определили список кандидатов на награждение в октябре горожан знаком "За волонтерство и милосердие", Почетной грамотой и Благодарностью гордумы.

Так, почетным знаком "За волонтерство и милосердие" предлагается отметить волонтеров городского центра развития добровольчества Константина Скомороха, Павла Ситникова, Рустама Давлитбаева, Марию Кощееву, Владимира Фурсова и Алену Ажгибецову. Они активно участвуют в жизни города и на протяжении многих лет бескорыстно оказывают помощь нуждающимся.

Кандидатуры 13 горожан утверждены на награждение Почетной грамотой и 48 - Благодарностью городской думы. Среди них учителя и воспитатели, специалисты сферы транспорта и дорожного хозяйства, сотрудники правоохранительных органов и налоговой службы, представители СМИ.

"В Тюмени очень много достойных людей. Каждый хочет, чтобы вклад, который он вносит в развитие города, был оценен. Почетным знаком предлагается отметить отзывчивых горожан, которые помогают землякам по зову сердца", – считает председатель комиссии, депутат Тюменской гордумы Надежда Ачкасова.

Члены комиссии единогласно одобрили всех кандидатов. Вопросы об их поощрении будут рассмотрены на заседании Тюменской гордумы, которое запланировано на 21 октября.