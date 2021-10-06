С начала года тюменцы забрали из приюта более 600 собак и кошек

С начала 2021 года в муниципальный приют для бездомных животных на улице Кедровой поступило 1186 собак и 258 кошек. За этот же период 525 псов и 97 котов тюменцы забрали себе домой, сообщили в администрации города.

Приют является для найденных на улицах города животных временным пристанищем, сотрудники заведения ухаживают за ними, кормят, оказывают медицинскую помощь, ставят прививки, стерилизуют. После полного восстановления неагрессивных животных выпускают на волю или отдают в семью.

Оставленные без присмотра пушистые красавицы и преданные охранники ждут внимания и заботы по адресу: ул. Кедровая, 133. На сайте приюта есть описание места и даты отлова, фото безнадзорных животных и другая информация.