Подошел к концу VIII Международный кинофестиваль "Ноль плюс"

Фото: пресс-служба кинофестиваля "Ноль Плюс"

Кинофестиваль "Ноль плюс", радующий тюменцев на протяжении недели семейными и детскими фильмами, подошёл к концу. Торжественная церемония закрытия фестиваля состоялась 2 октября в концертно-театральном зале "Золотые ворота Сибири".

Напомним, что восьмой год подряд фестиваль показывает конкурсные кинокартины, а также проводит лекции, мастер-классы, творческие встречи и радует новыми проектами. Например, в этот раз зрители смогли насладиться хореографическими постановками от Территории свободного творчества "Версия". Не обошлось и без образовательных программ: IV Международный форум "Кинопедагогика" стал для учителей и воспитателей значимым событием. Мероприятие подсказало педагогам, как создавать образовательные программы через медиа и прививать детям любовь к хорошему и доброму кино.

На церемонии закрытия фестиваля жюри объявило победителей в четырех номинациях. Так, лучшим фильмом полнометражного игрового кино стала работа "Расправь крылья" (Николя Ванье, Франция, Норвегия). В номинации лучшее короткометражное игровое кино победила картина "Наше имя Анна" (Маттиа Мура Ваннузи, Италия). В конкурсе короткометражного анимационного кино лучшим фильмом назвали мультипликацию "Кинотеатр Рекс" (Майан Энджелмен, Элиран Пелед, Израиль). Конкурс документального, научно-популярного и просветительского кино выиграл фильм "Пока жду папу" (Дафна ван ден Блинк, Бельгия).

Гран-при фестиваля "Ноль плюс" забрала кинолента "Окно за океаном" (Бабак Набизазаде, Иран), а приз дирекции достался "Яблоне" (Ольга Ажнакина, Россия). Кроме того, множество работ Кинофестиваля удостоилось дипломами, которые жюри вручало за оригинальность и вклад в развитие общества.

Стоит отметить, что в роли жюри фестиваля были не только профессионалы киноиндустрии, но и юные любители кино. Трое мальчиков: Семён Мясников, Спартак Сорокин и Серафим Данн – выбрали лучший анимационный фильм, а трое девочек: Камилла Кайль, Ася Хуссейн и Татьяна Горелова – лучший короткометражный игровой фильм.

Детское жюри оценивало картины наравне со взрослыми: они отмечали мастерство режиссёров и операторов, ценность идеи и актёрскую игру. Символично, что в качестве оценки ребята использовали знак "+", взрослое жюри в отличие от них исходило из пятибалльной шкалы.

Прошедшая церемония награждения и закрытие фестиваля стала тёплым и душевным событием. Поистине семейная атмосфера наполнила зал, когда все собравшиеся сплоченным хором спели гимн "Ноль плюс".

"Осталось немножко выдохнуть, вновь вдохнуть. И отправиться в новый путь. Кому-то создавать фильмы, кому-то мультфильмы. Кому-то продюсировать все, что относиться к этому. Кому-то применять уже созданный контент. Кому-то ждать. Именно зрителю ждать новой встречи с нашим кинофестивалем", – подытожил организатор проекта Николай Данн.

Кинофестиваль подошёл к финалу с приятным чувством выполненной миссии. Восьмой год мероприятия тюменским зрителям запомнится просмотрами добрых фильмов и участием в познавательных программах. Но на этом "Ноль плюс" не прощается! Кинофестиваль дарит зрителям возможность увидеть все конкурсные работы на площадке zeroplus.tv/festival до 31 октября.

Событие проводится при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры РФ, Правительства Тюменской области, Департамента культуры Тюменской области, Общественной палаты Тюменской области, Администрации города Тюмени, программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть".