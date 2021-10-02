Юные тюменцы показали свои навыки по программированию на чемпионате

Более 80 студентов и школьников из Тюменской и Свердловской областей стали участниками пятого открытого чемпионата по программированию "АТП^ИМиКН", который прошел на базе кафедры программного обеспечения Института математики и компьютерных наук.

Всего перед участниками чемпионата было поставлено семь задач разного уровня сложности на знание и применение алгоритмов и структур данных: от простых формул до сложных задач на геометрию и алгоритмы быстрого поиска чисел. Вопросы были разработаны тренером сборной вуза по спортивному программированию Михаилом Аврискиным.

Самыми легкими для молодых программистов оказались задачи A "Молярная масса" и B "Почти близнецы", правильные ответы в которых дали 85% и 50% участников соответственно. Сложнее получились задачи F "Бинарные Быки" и G "Контрольная работа" – первую решил лишь один участник, вторую – четверо.

Среди студентов дипломы первой степени получили Иван Московченко (второй курс ФИИТ УрФУ) и Алексей Леонов (первый курс КБ ИМиКН). Среди школьников обладателями дипломов первой степени стали Дмитрий Николенко (11 класс, ФМШ) и Ярослав Кулезнев (10 класс, ФМШ). Почетные грамоты также получили участники, решившие три и более задач, пишет "Тюменская область сегодня".

Некоторые из участников планируют заявиться на международную студенческую командную олимпиаду по программированию, который состоится 17 октября.