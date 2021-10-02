Тюменский "Киберпатруль" выпустил серию видеороликов о воспитании подростков

Серию познавательных видео "Нетрудные подростки" выпустили совместно со специалистами по работе с детьми в рамках онлайн-проекта "Киберпатруль". Ролики рассказывают об актуальных проблемах в жизни подростка и дают рекомендации родителям и детям, как легче пережить этот период.

На видео эксперты отвечали на популярные вопросы, которые помогут улучшить взаимоотношения между родителями и детьми. В первом ролике говорят о важности роли отца для ребёнка. В следующем ролике психолог пояснила, как важно не только слушать, но и слышать подростка. Третье видео посвящено нарушению личных границ в семье — как это повлияет на развитие ребенка и отношения в будущем. Эксперт четвертого видео рассказал об эмоциональном выгорании, причинах возникновения и способах избавления от него, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

В съемках приняли участие руководитель совета отцов при уполномоченном по правам ребенка Тюменской области Александр Чехонин, психолог и руководитель многопрофильного центра "Институт семьи" Екатерина Попелушко, практикующий педагог-психолог Екатерина Силиверстова и психолог Евгений Андреев. Все ролики можно посмотреть в группе "Киберпатруль Тюменской области" в соцсети "ВКонтакте".