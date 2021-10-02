Центр занятости помог жительнице Тобольска открыть массажный салон

Жительница Тобольска Анастасия Богданова открыла собственную студию коррекции фигуры при поддержке Центра занятости. Ей помогли с оформлением необходимых документов и составлением бизнес-плана, а также предоставили финансовую помощь по программе самозанятости в размере 192 тыс. рублей.

Предпринимательница с детства мечтала открыть свой массажный салон. До этого она работала ведущим инспектором по профобучению и профориентации, но решила освоить новое дело – обучилась на массажиста.

"У меня стало получаться, благодаря сарафанному радио стали появляться клиенты. Наконец, решилась попробовать себя в этом деле более профессионально. Проанализировала рынок, изучила конкурентов, прошла курсы повышения квалификации и в июне 2021 года открыла студию красоты в Тобольске. Я оказываю услуги по аппаратной коррекции фигуры и подтяжке кожи без операций", - поделилась она.

На средства господдержки Анастасия Богданова приобрела аппарат для вакуумно-роликового массажа с радиолифтингом и инфракрасным прогревом, пишет ИА "Тюменская линия".

По ее словам, открыть свое дело не так и страшно. Главное иметь желание и не бояться трудностей. Также важно сделать свою услугу в чем-то уникальной, показать все ее плюсы и достоинства.