Кинофестиваль "Ноль плюс" подготовил еще один подарок для зрителей

Фото пресс-службы кинофестиваля

Подходит к концу VIII Международный кинофестиваль "Ноль плюс". В течение недели тюменцы смотрели и обсуждали семейные и детские фильмы, документальное и анимационное кино. Напоследок организаторы мероприятия подготовили приятный сюрприз для зрителей. В это воскресенье, 3 октября с 11:30 до 19:00, в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова пройдут показы лучших фильмов фестиваля.

"Ноль плюс" вобрал в себя множество обучающих и развлекательных программ. Фестиваль получился ярким и запоминающимся: в этом году тюменцы смогли побывать не только на показах кинолент, но и на лекциях и мастер-классах, а также поучаствовать в VI Международном форуме "Кинопедагогика" или открыть новый для себя проект Территории свободного творчества "Версия". Мероприятие в Тюмени отличилось насыщенными днями, которые познакомили зрителя с секретами хорошего кино, а педагоги, учителя и воспитатели вдохновились на создание образовательных программ посредством медиа.

Последний день завершится для зрителя просмотром совершенно разных кинокартин: от документального и образовательного кино до анимационно-развлекательного короткого метра. Начало дня, с 11:30 до 13:30 покажет лучшие короткометражные игровые и анимационные фильмы для детей от 6 и старше. Продолжится просмотр лучшими короткометражными игровыми кинолентами фестиваля. Их можно будет увидеть с 14:30 до 16:30. По решению жюри к просмотру допускаются дети от 10 лет и старше.

Завершит этот день и VIII Международный кинофестиваль "Ноль плюс" лучший документальный фильм. Начало просмотра запланировано на 17:30, а увидеть киноленту смогут дети от 12 лет и старше. Программа будет интересна и для семейного просмотра.

"Смотрим. Мыслим. Говорим" – под этим девизом прошёл весь фестиваль "Ноль Плюс". Проект подарил зрителям возможность насладиться работами талантливых кинодеятелей, поразмышлять о смыслах, и рассказать, что оставило самое глубокое впечатление. Фестиваль в восьмой раз завершается с чувством выполненной миссии и осознанием того, что у многих тюменцев выдалась не только интересная, но и познавательная неделя.

Мероприятие организуется Фондом развития творчества "Жизнь и Дело", Институтом развития кино и медиа, Межрегиональной общественной организацией "Федерация современного искусства".

Событие проводится при поддержке Администрации президента РФ, Минкультуры РФ, Фонда президентских грантов, Правительства Тюменской области, Департамента культуры Тюменской области, Администрации города Тюмени, программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть".