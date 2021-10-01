В Тюмени впервые прошло награждение почетным знаком "За волонтерство и милосердие"

Почетный знак "За волонтерство и милосердие" - новая муниципальная награда, утвержденная в Тюмени в мае этого года. Первыми почетный знак получили волонтеры серебряного возраста Николай Бабошин, Лилия Корепанова, Альбина Селезнева, Диана Тихонова и Светлана Шульц.

Решение об их поощрении за достижения в добровольческой деятельности принято депутатами на заседании Тюменской гордумы 23 сентября.

Торжественная церемония награждения состоялась 1 октября. Почетные знаки добровольцам вручил председатель областного Совета ветеранов, депутат Тюменской городской думы Степан Киричук.

Поздравляя земляков, он подчеркнул, что серебряные волонтеры, безусловно, достойны этой награды. "Это люди особенные, можно даже сказать, уникальные. Именно о таких гражданах мы должны рассказывать нашей молодежи", - отметил Степан Киричук.

Активисты городского Совета ветеранов поблагодарили депутатов за награду и высокую оценку их труда. "Уверен, что все активисты ветеранского движения достойны этой награды. Это наше общее поощрение", - сказал председатель первичной ветеранской организации тюменских энергетиков Николай Бабошин.

В числе первых поощренных знаком "За волонтерство и милосердие" не только люди, но и трудовые коллективы - атлетический клуб "Антей" и региональный Центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации.