Эксперты конкурса "Тюменская марка" поделились секретами проекта

Фото организаторов конкурса "Тюменская марка"

Директор департамента экономики и стратегического развития администрации города Тюмени Сергей Толстых, директор учебного центра "Скрижаль", преподаватель Московского государственного университета Светлана Худякова и вице-президент Торгово-промышленной палаты Юлия Шакурская посетили передачу "Час Тюмени" на радио "Вести FM", где поговорили о проекте "Тюменская марка".

В самом разгаре "Тюменская марка" – конкурс, который проводится с целью поддержки местных предпринимателей и расширения их рынков сбыта. Как отмечают эксперты, проект полезен не только бизнесменам, но и городу. "Город – это целая система и предприниматели со своим бизнесом играют в ней огромную роль. В рамках конкурса одна из главных целей сделать так чтобы наши предприниматели стали сильнее. А это в свою очередь будет естественным образом улучшать наш город", – поделился Сергей Толстых.

Светлана Худякова, наставник номинации "Лучший предприниматель", рассказала о процессе работы со своими подопечными. Как признается эксперт, в ее команде собрались участники с самыми разными проектами и интересами: есть те, занимаются производственной эффективностью, а есть те, кто занимается украшениями и бижутерией. Но это не все особенности номинации "Лучший предприниматель". Для участников был выбран особый формат работы – Buddy system, который заключается в поддержке друг друга. Предприниматели распределились по командам по два человека, теперь перед ними стоит задача обсудить свои проекты, дать друг другу рекомендации и рассказать о проекте партнера в своих социальных сетях.

Побороться за знак качества "Тюменская марка" смогут всего 100 участников-компаний. Победителей будет пять, по одному в каждой из номинаций, они получат 400 тыс. рублей каждый на реализацию своего бизнес-проекта. На протяжении всего конкурса количество участников будет сокращаться: совсем скоро будут отобраны 50 компаний, которые смогут дальше развивать свои проекты, а уже в конце октября определятся 15 финалистов.

В рамках конкурса идет большая работа по обучению предпринимателей: приглашены опытные преподаватели и спикеры. При этом эксперты отметили, что те участники, которые не пройдут в финал, смогут продолжить свое обучение в рамках проекта и посещать все образовательные мероприятия.

В октябре стартует бизнес-реалити на канале "Тюменское время", благодаря которому у зрителей появится возможность следить за развитием проекта в прямом эфире. Кроме того, именно тюменцы смогут выбрать победителя в спецноминации "Приз зрительских симпатий". Проголосовать за понравившийся проект можно будет с помощью приложения или на сайте. Организаторы отметили, что самые активные зрители смогут получить ценные подарки.

Узнать всю актуальную информацию о конкурсе для предпринимателей "Тюменская марка" можно на официальном сайте проекта https://marka72.tyumen-city.ru, либо на странице @tyumen_marka.