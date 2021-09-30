Учитель физики из Тюмени продолжает борьбу за пеликана и звание советника министра просвещения РФ

В Ростове-на-Дону на площадке лицея № 11 объявлены имена 15 лауреатов Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2021", в их число вошла учитель физики гимназии № 16 города Тюмени Екатерина Костылева, сообщается на сайте Минпросвещения РФ.

28-29 сентября финалисты "Учителя года России" провели свои первые конкурсные уроки. Екатерина Костылева для учеников ростовского лицея №11 раскрыла тему внутренней энергии, которую проходят в восьмом классе, а также поговорила с детьми о бережном отношении к ресурсам, сообщили в ТОГИРРО.

Вместе с коллегами Костылева продолжит борьбу за звание учителя года в ходе испытаний "Классный час" и "Мастер-класс", по итогам которых станет известна пятерка призёров. Финалист определится по результатам пресс-конференции "Вопрос учителю года", которая пройдёт в Москве 4 октября на площадке пресс-центра МИА "Россия сегодня". Призёры ответят на вопросы интервьюеров: представителей прессы, педагогической и родительской общественности, школьников и студентов педагогических вузов.

Объявление победителя конкурса "Учитель года России – 2021" состоится во время торжественного концерта в Государственном Кремлёвском дворце 10 октября. Он получит главный приз конкурса – Большого хрустального пеликана – и станет советником министра просвещения РФ на общественных началах.

У Екатерины Костылевой восьмилетний преподавательский стаж. Она преподает физику в гимназии № 16. Кроме того, является заместителем руководителя ЦМИТ "Фаблаб ТюмГУ" и методистом Академии профессий будущего. В прошлом году выпускница ФТИ ТюмГУ одержала победу в президентском конкурсе "Лучшие учителя России 2020", стала победителем конкурса "Современный педагог", участвовала в конкурсе "Большие вызовы". Хороших результатов добиваются и ее ученики - участники разных конкурсов, рассказали ранее в ТюмГУ.