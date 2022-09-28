Руслан Кухарук предложил финалистам "Учителя года" высаживать педагогические аллеи

Участники заключительного этапа "Учитель года России" и члены жюри во дворе школы №94 заложили Аллею педагога и наставника, глава города Руслан Кухарук предложил сделать подобные акции в рамках конкурса ежегодной традицией.

Вместе с лучшими учителями России мы высадили деревья на территории школы № 94 Тюмени, заложив в честь наступающего Года педагога и наставника одноименную аллею. Надеюсь, что тюменская традиция приживется и в других городах, где будет проводиться конкурс "Учитель года России", - написал в своем Telegram-канале Руслан Кухарук.