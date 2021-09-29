Александр Петрушин удостоен знака "За заслуги перед городом Тюменью"

В Тюменской гордуме приняли решение о награждении Александра Петрушина нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью". Вопрос о поощрении кандидата исторических наук, писателя и известного тюменского общественника был положительно рассмотрен и поддержан на сентябрьском заседании думы.

Депутаты отметили значимый вклад Александра Петрушина в сохранение исторических традиций, патриотическое воспитание молодежи и большую общественную работу.

“Тюменцы очень хорошо знают Александра Антоновича Петрушина. Это действительно достойный человек, который беззаветно служит городу. Таких людей нужно поощрять в первую очередь. Годы Гражданской войны, Великой Отечественной, освоение нефтяных и газовых месторождений – нет такого периода в истории Тюмени, который Александр Антонович не исследовал. Он внес большой вклад в восстановление и сохранение исторической памяти”, – подчеркнул председатель городской думы Евгений Заболотный.