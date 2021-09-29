Пять тюменцев и две организации получат награду за волонтерство

15:31 29 сентября 2021
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duma.tyumen-city.ru
| Фото: duma.tyumen-city.ru

В Тюмени в мае благодаря депутатам гордумы появилась новая награда - почетный знак "За волонтерство и милосердие". Первыми его получат за достижения в добровольческой деятельности перед жителями Тюмени пять тюменцев и две организации. Решение об этом принято на сентябрьском заседании Тюменской гордумы. 

Почетным знаком  за значительные достижения в добровольческой деятельности перед жителями города Тюмени в форме безвозмездного выполнения работ награждены серебряные волонтеры: пенсионерка Светлана Шульц, председатель первичной ветеранской организации тюменских энергетиков Николай Бабошин, председатель территориальной ветеранской организации микрорайона "Маяк" Диана Тихонова, председатель культурно-массовой комиссии Тюменской городской организации ветеранов Альбина Селезнева и заместитель председателя - ответственный секретарь Тюменской городской организации ветеранов Лилия Корепанова. Вместе с горожанами муниципального поощрения удостоены трудовые коллективы тюменского атлетического клуба "Антей" и Геронтологического центра .

"В условиях пандемии волонтерское движение получило  дополнительное развитие среди тюменцев разных поколений. Среди первых награждаемых – ветераны, которые, несмотря на возраст, помогают тюменцам в это непростое время", – отметил председатель думы Евгений Заболотный.

Активное участие в волонтерской деятельности принимают и депутаты городской Думы. "Это наша общая задача. Добровольческое движение необходимо поддерживать", – подчеркнул председатель думы.

Теги: волонтерство , награды , Тюменская городская дума
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