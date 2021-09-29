Пять тюменцев и две организации получат награду за волонтерство

В Тюмени в мае благодаря депутатам гордумы появилась новая награда - почетный знак "За волонтерство и милосердие". Первыми его получат за достижения в добровольческой деятельности перед жителями Тюмени пять тюменцев и две организации. Решение об этом принято на сентябрьском заседании Тюменской гордумы.

Почетным знаком за значительные достижения в добровольческой деятельности перед жителями города Тюмени в форме безвозмездного выполнения работ награждены серебряные волонтеры: пенсионерка Светлана Шульц, председатель первичной ветеранской организации тюменских энергетиков Николай Бабошин, председатель территориальной ветеранской организации микрорайона "Маяк" Диана Тихонова, председатель культурно-массовой комиссии Тюменской городской организации ветеранов Альбина Селезнева и заместитель председателя - ответственный секретарь Тюменской городской организации ветеранов Лилия Корепанова. Вместе с горожанами муниципального поощрения удостоены трудовые коллективы тюменского атлетического клуба "Антей" и Геронтологического центра .

"В условиях пандемии волонтерское движение получило дополнительное развитие среди тюменцев разных поколений. Среди первых награждаемых – ветераны, которые, несмотря на возраст, помогают тюменцам в это непростое время", – отметил председатель думы Евгений Заболотный.

Активное участие в волонтерской деятельности принимают и депутаты городской Думы. "Это наша общая задача. Добровольческое движение необходимо поддерживать", – подчеркнул председатель думы.