Соотечественники выбирают Тюменскую область для переселения

Более 80 человек прибыли в Тюменскую область в 2021 году по программе переселения соотечественников. Всего с начала действия программы с 2013 года в регион переехали около 3 тыс. соотечественников и членов их семей.

Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, в числе прибывших - квалифицированные специалисты, в том числе два врача. Один из них - врач анастезиолог – реаниматолог, его приняли на работу в Армизонскую районную больницу, а в Заводоуковской больнице теперь работает молодой врач-кардиолог.

По словам директора департамента труда и занятости населения региона Александра Сидорова, возможность переезда каждого соотечественника, направившего заявление, рассматривается в индивидуальном порядке. Учитываются вопросы трудоустройства всех членов семьи, варианты жилья, устройства детей в образовательные учреждения.

"Все переселившиеся по программе соотечественники трудоустроены. Уже после переезда в Тюменскую область в таких семьях родилось 45 детей. Это значит, что наш регион стал для вернувшихся на родину людей по-настоящему своим", - прокомментировал Александр Сидоров.

В 2021 году расширен перечень территорий для переезда в Тюменскую область. В региональной программе их 24: Голышмановский и Заводоуковский городские округа, города Ишим, Тобольск, Ялуторовск и 19 муниципальных районов.