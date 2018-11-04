Соотечественники переезжают из-за рубежа в Тюменскую область

В Тюменской области активно реализуется госпрограмма по оказанию содействия добровольному переселению в Тюменскую область соотечественников, проживающих за рубежом. Она стартовала пять лет назад и продлится до 2020 года. С момента запуска программы в муниципальные образования региона уже переселились 63 врача, 231 педагог, 18 агрономов, 63 механизаторов, 30 операторов машинного доения и многие другие высококвалифицированные специалисты.

Главное условие для получения господдержки – обладать востребованной на территориях вселения профессией. Так, среди самых востребованных остаются вакансии врачей, медсестер, стоматологов, бухгалтеров, ветеринаров, учителей, агрономов и инженеров. Например, в Дом культуры Бердюжского района требуются вокалист и балетмейстер. Список доступных вакансий регулярно обновляется на официальном сайте программы, что позволяет мигрантам самостоятельно изучить возможности для переселения, пишет "Тюменская область сегодня".

В рамках программы трудоустройство на момент переезда программой гарантируется. В 2018 году планируется переселить в Тюменскую область не менее 232 соотечественников и членов их семей. По данным на сентябрь, количество переехавших уже достигло 168 человек.

Получить более подробную информацию о программе можно в департаменте труда и занятости региона по адресу: г. Тюмень, ул. Советская, 61, каб. 101. Действует справочная линия по телефонам +7 (3452) 55-62-51 и +7 (3452) 55-62-48.