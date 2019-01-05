Тюменская область открыта для переезда соотечественников

Более 230 человек переехали в Тюменскую область в 2018 году в рамках программы содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Они расселяются на территории различных муниципальных районов, а также в Голышманово и Заводоуковске.

Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, в каждом муниципалитете сформированы условия для скорейшей адаптации переселенцев, их интеграции в местное сообщество. Так, участниками программы становятся обладатели профессий, востребованных на выбранной территории. Например, в поселениях с радостью примут врачей различных специализаций, фельдшеров, фармацевтов, педагогов, агрономов, инженеров, ветеринарных врачей, зоотехников, электромонтеров и других квалифицированных специалистов.

Чтобы помочь желающим в самостоятельном поиске работы и будущего места жительства, сведения об имеющихся вакансиях публикуются на сайте "Переселение соотечественников в Тюменскую область" в разделе "Вакансии". Среди участников программы и членов их семей, переехавших на территорию региона с 2013 года, более 60 человека трудоустроены на вакансии врачей, более 230 - учителей, около 140 - специалисты сельского хозяйства.