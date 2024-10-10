Более восьмидесяти человек переехали в Тюменскую область по госпрограмме

В начале 2024 года по программе переселения соотечественников в Тюменскую область прибыло 83 человека с семьями. Большинство из них выбирают для проживания Ялуторовск, Ишим, Тобольск и Заводоуковский округ. Благодаря этой программе регион получил высококвалифицированных специалистов, таких как врачи, учителя, инженеры и специалисты сельского хозяйства.

Программа переселения соотечественников в Тюменской области стартовала в 2013 году и направлена на привлечение квалифицированных специалистов из-за рубежа. За время ее существования в регион прибыли более 3 000 человек вместе с членами своих семей.

Страны, откуда прибывают участники программы, весьма разнообразны. Основная масса соотечественниковприезжает из Казахстана, где проживает большое число людей, владеющих русским языком. Также в программе принимают участие жители Таджикистана, Эстонии, Германии, Армении и Киргизии.

Согласно статистическим данным, 32,3% участников программы имеют высшее образование, 54,7% – среднее профессиональное. Этот факт способствует успешной интеграции переселенцев в трудовой процесс региона и помогает заполнить долго пустующие рабочие места.

Приехавшие соотечественники не только приносят в регион свои знания и опыт, но и занимают длительное время не замещенные свободные рабочие места. Профессионализм и трудолюбие этих людей делают их ценным кадровым ресурсом для региона.

Тем, кто заинтересован в участии в программе переселения соотечественников, необходимо обратиться к специалистам департамента труда и занятости населения Тюменской области по телефонам: (3452) 42-60-33; 42-61-26 или посетить официальный сайт "Переселение соотечественников".