По программе переселения в Тюменскую область перебрались более 2 тысяч соотечественников

С 2013 по 2017 годы участниками государственной программы Тюменской области по добровольному переселению в наш регион соотечественников, проживающих за рубежом, стали 2118 человек. 49% прибыли в Тюменскую область из Казахстана, еще 44% из Украины. Остальные — переселенцы из Армении, Молдовы, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Германии, Азербайджана и Грузии.

По данным областного департамента труда, 88% участников программы имеют высшее (46%) и среднее профессиональное образование (42%). Участниками программы и членами их семей закрыты 239 вакансий учителей и врачей различных специальностей, 105 вакансий специалистов сельского хозяйства, 42 вакансии инженерных работников.

По словам директора департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежды Мазуркевич, ежегодно регион должен был принимать по 232 человека, и за период реализации программы, рассчитанной на 2013–2020 годы, ее участниками должны были стать 1680 человек, но в 2014–2015 годах на территорию области в экстренном массовом порядке прибыли граждане Украины.

Стать участником программы можно при выборе для проживания и трудоустройства одной из территорий вселения Тюменской области, их в перечне двадцать. Участвовать в программе вправе соотечественники, которые проживают за рубежом, либо соотечественники, которые являются иностранными гражданами, постоянно или временно проживающими на законных основаниях на территории Российской Федерации. Для участников программы предусмотрены возмещение стоимости проживания по месту временного размещения, единовременная выплата для организации и обустройства личного подсобного хозяйства, компенсация расходов на оказание медицинской помощи. В целях привлечения квалифицированных специалистов участникам программы предоставляется муниципальное жилье.