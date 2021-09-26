Тюменцы могут снимать наличные с карты на почте через POS-терминал

12:28 26 сентября 2021
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pixabay.com

Один из часто задаваемых вопросов среди тюменцев: можно ли снять наличные с карты на почте без банкомата? Как сообщили в пресс-службе "Почты России": действительно, такая услуга есть.

На почте можно снять с карты любую сумму при ее наличии на счете клиента, даже если в почтовом отделении нет банкомата. Сделать это можно через специальные POS-терминалы. От клиента потребуется карта банка и паспорт. Снять деньги можно с карты любого банка. У клиентов "Почта Банка" и ВТБ комиссия не взимается, пишет "Мегатюмень".

Эта услуга особенно популярна для сельской местности, где отсутствует широкая сеть банкоматов. Городские жители с помощью POS-терминалов чаще оплачивают товары и услуги. В терминалах также можно пополнить счет "Почта Банка", внести платеж по кредиту или совершить другие финансовые операции.

Теги: банковская карта , оплата , почта , Почта России
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