Тюменцы могут снимать наличные с карты на почте через POS-терминал

Один из часто задаваемых вопросов среди тюменцев: можно ли снять наличные с карты на почте без банкомата? Как сообщили в пресс-службе "Почты России": действительно, такая услуга есть.

На почте можно снять с карты любую сумму при ее наличии на счете клиента, даже если в почтовом отделении нет банкомата. Сделать это можно через специальные POS-терминалы. От клиента потребуется карта банка и паспорт. Снять деньги можно с карты любого банка. У клиентов "Почта Банка" и ВТБ комиссия не взимается, пишет "Мегатюмень".

Эта услуга особенно популярна для сельской местности, где отсутствует широкая сеть банкоматов. Городские жители с помощью POS-терминалов чаще оплачивают товары и услуги. В терминалах также можно пополнить счет "Почта Банка", внести платеж по кредиту или совершить другие финансовые операции.