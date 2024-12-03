ВТБ начал выпуск карт с новогодним настроением

В преддверии праздников ВТБ запустил дебетовые банковские карты в новогоднем дизайне. По прогнозам банка, карту в таком дизайне получат более 1 млн клиентов.

Со 2 декабря клиенты могут выбрать один из двух оригинальных дизайнов: морозные узоры или зимний пейзаж.

Выпуск и обслуживание карт в новом дизайне бесплатно, пользователям сразу станут доступны все преимущества от ВТБ. Клиенты смогут проводить платежи и переводы без комиссий, снимать наличные более чем в 20 тысячах банкоматов по всей России и пользоваться специальными предложениями по вкладам и счетам.

В рамках обновленной программы лояльности держателям карт доступно до 15% кешбэка рублями на выбранные категории. Также пользователи сами выбирают себе категории кешбэка на следующий месяц: каждому клиенту доступно 3 категории, а при переводе зарплаты на карту – 4. Благодаря группам в "Семейном банке" все участники смогут получить дополнительный кешбэк 5% за покупки в супермаркетах. Семейные группы позволяют распределить траты и получить больше кешбэка благодаря 10 категориям, которые можно выбрать на семью.

Заказать карту в новом лимитированном дизайне можно на сайте банка, в ВТБ Онлайн или с помощью курьерской доставки в 2,8 тыс. городов.