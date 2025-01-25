В каких случаях злоумышленники могут украсть информацию о банковской карте

Покупки на онлайн-площадках, в онлайн-кинотеатрах и другие действия, связанные с приобретением товаров или услуг в интернете, предполагают введение данных банковской карты. Зачастую пользователи опасаются, что их данные при этом могут быть украдены злоумышленниками. Стоит ли этого опасаться, рассказал эксперт по кибербезопасности систем промышленной автоматизации и умных устройств в Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко.

"При оформлении подписки, например, на онлайн-кинотеатр, информация о карте не сохраняется на компьютере. Она хранится в системе сервиса, где вы оформили подписку. Каждый месяц или раз год, в зависимости от того, когда происходит списание, сервис отправляет запрос в банк для проведения транзакции. Таким образом, данные о карте не находятся в браузере и не могут быть украдены в случае взлома вашего компьютера", - заверил эксперт.

Однако, если система онлайн-сервиса будет взломана, существует риск утечки данных. В соответствии с законодательными требованиями и стандартами банковского процессинга, компании обязаны шифровать данные о кредитных картах и хранить только часть номера карты — обычно первые четыре или пять цифр и последние несколько цифр. Это делает их менее уязвимыми в случае утечки, - сообщает АиФ-Тюмень.