Эксперты рассказали, как экономить с зарплатной банковской картой

Фото пресс-службы Сбера

Зарплатная карта выделяется среди других не только тем, что каждый месяц работодатель перечисляет на нее деньги. Такая карта включает в себя целый набор бонусов и сервисов, делая из нее полноценный инструмент, который помогает эффективно распоряжаться финансами. Далее об этих преимуществах на примере зарплатных карт Сбера.

Ставка по ипотеке ниже на 1%. Одна из весомых причин задуматься о том, чтобы перевести зарплату на карту Сбера. Банк также упрощает оформление документов, если покупать жилье от застройщиков – партнеров банка. В таком случае потребуется только паспорт.

Ставка по любым другим кредитам ниже на 1%. Если вы получаете зарплату на карту Сбера, потребительский кредит можно оформить без справок о доходах и начать пользоваться деньгами сразу.

Максимально высокая ставка по вкладам. Вклад – отличный инструмент для инвестиций и сохранения сбережений. Оформить любой вклад продуктовой полки банка будет выгоднее, если получать зарплату на карту Сбера.

Деньги до зарплаты. Если срочно нужна небольшая сумма, банк одолжит вам её на месяц по низкой ставке. Получить до зарплаты можно от 1 000 до 30 000 рублей. Если клиент берёт, например, 10 000 рублей, то вернуть через месяц нужно будет не более 10 170 рублей. Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно подать заявку в мобильном приложении СберБанк Онлайн: банк рассмотрит её за пару минут и сразу же перечислит деньги на карту.

Простота в оформлении и бесплатное обслуживание. Чтобы сделать дебетовую карту Сбера зарплатной, необязательно идти в банк. Можно воспользоваться СберБанк Онлайн, где необходимо выбрать карту или счет и нажать "Сделать зарплатным". Готовое заявление сформируется автоматически, после чего вы можете отнести его в бухгалтерию работодателя. Также вы можете заполнить заявление самостоятельно. После того, как вы получите первую зарплату на Сбер, обслуживание карты станет бесплатным.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка: