Показ польского мультимедийного спектакля пройдет в Тюмени

Показ и обсуждение польского спектакля Musica Posthumana с соавтором Пшемыславом Дегурски пройдет в Тюмени 25 сентября в рамках Международного молодежного театрального фестиваля "Живые лица". Вход свободный, в масках. Начало в 15:00.

Musica Posthumana — это экспериментальный проект, синтезирующий музыку, звук, сценическую инсталляцию, медиатехнологии и хореографию. Название отсылает к теории трех сфер Боэция, которая разделяет музыку на musica Instrumentalis, которую слышит человек, musica humana — музыку гармонии души и тела, и musica mundana — музыку гармонии Вселенной. Однако спектакль выделяет четвертый элемент — musica posthumana, в которой звук получает автономную силу, вступает в динамические отношения с другими элементами окружающей среды и наделяет неодушевленные существа силой.

"Попытаемся упрощенно описать, как это работает: люди танцуют, специальная техника регистрирует их движения, передает на компьютер, тот сонифицирует эти движения, “миксует” с симфоническим оркестром и искусственным интеллектом, который запоминает звуки, перерабатывает их и потом генерирует новые", — отмечает исполнительный директор фестиваля "Живые лица" Марина Жабровец.

Один из авторов постановки Пшемыслав Дегурски будет общаться со зрителями через мультимедийный экран в режиме zoom-конференции. У зрителей будет возможность услышать историю создания проекта и задать вопросы, пишет "АиФ-Западная Сибирь".

Фестиваль-форум "Живые лица" проходит с 24 по 26 сентября, часть мероприятий запланировано онлайн. В них примут участие театры из разных городов страны — от Москвы до Хабаровска, уникальные творческие проекты из Польши и Греции, а также тюменские молодежные театры.