Тюменские первокурсники стали участниками чемпионата по квизу

Десять команд из вузов и ссузов Тюменской области соревновались на чемпионате первокурсников по квизу. Они проявляли эрудированность по разным тематическим вопросам в ходе семи мультиигр разной сложности.

Как сообщили в пресс-службе колледжа цифровых и педагогических технологий, участники отвечали на вопросы о музыке, кино, литературе, показывали знания логотипов учебных заведений всего мира, говорили об известных личностях и героях.

Первое и второе места поделили между собой команды от Тюменского индустриального колледжа: "Пицца" и "Контроль качества". Обе набрали по 56 баллов, однако "Пицца" смогла заработать еще один балл в дополнительном показателе. Коллектив первокурсников колледжа цифровых и педагогических технологий с названием "Назло рекордам" занял на чемпионате третье место с результатом в 53 балла. Также ребята стали обладателями приза зрительских симпатий, за что получили фирменные кружки от организаторов чемпионата, а один из участников команды – три часа VIP-комнаты с PS4, пишет "Тюменская область сегодня".

"Больше всего понравился уровень заданий, поскольку он был не слишком сложный и не слишком простой, понятный для всех. Толком не увлекались раньше интеллектуальными играми, но после квиза появилось желание играть больше и достигать больших высот", - поделилась капитан победившей команды Наталья Брецлавская.