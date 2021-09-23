В России создали приложение, которое помогает узнать, где и с кем тусят ваши друзья

АНО "Диалог" запустило приложение Zenly для друзей, которое, судя по скачиваниям, становится популярным, а теперь разработчики решили рассказать, в чем плюсы и минусы их продукта.

В августе Zenly заняло четвёртое место по скачиванию в App Store в категории "Социальные сети" и пятнадцатое место в той же категории в Google Play.

Zenly — это приложение, которое позволяет в режиме реального времени обмениваться данными геолокации с друзьями. В нём пользователь может просматривать посещённые им места, видеть, где находятся люди из списка друзей, узнать, что кто-то из друзей собрался вместе, обмениваться короткими сообщениями (персонально или в чатах), получать информацию об уровне заряда аккумулятора смартфона собеседника.

Однако в Zenly есть не только плюсы (если перечисленное выше вообще можно считать плюсами), но и минусы:

1. Чтобы пользоваться Zenly, человек должен поделиться списком своих контактов, номером телефона и геолокацией. Опасность заключается в том, что эти данные могут быть использованы для создания более точного портрета пользователей и более эффективной таргетированной рекламы со стороны компании-владельца или компаний-партнеров. Контакты пользователей могут использоваться и в иных коммерческих целях.

2. Третьи лица потенциально могут узнать сведения о текущем местоположении пользователя, его основных перемещениях и адресах его дома, учёбы, работы. Это создаёт возможности для мошенничества, травли, слежки и даже таких преступлений, как похищение человека. Особенное значение подобная угроза приобретает в случае несовершеннолетних пользователей приложения.