Степан Киричук: Тюмени предстоит еще много сделать для сохранения своей истории

В связи с присвоением Тюмени почетного звания "Город трудовой доблести" в областной столице проводится много интересных по тематике, содержанию и формату мероприятий, но предстоит еще большой объем работы по сохранению истории, считает председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Тюменской гордумы Степан Киричук.

"Сделано многое, наши тюменцы это видят, хорошо к этому относятся, но предстоит сделать еще больше. Вопрос не в том, чтобы поставить стелу, провести какие-то мероприятия. Вопрос в том, что надо попытаться в большей степени достоверности, с высокой долей ответственности оставить в истории на память потомкам те фамилии, имена тех людей, которые работали на предприятиях, в организациях, которые обеспечивали через тыл великую победу. Вот с этим у нас пока существуют проблемы", - отметил Киричук.

Депутат поделится мнением о работе портала библиотечной системы "ГородТ", где собрано уже достаточно много информации и попросил городские власти обратить внимание на этот проект. Также Киричук отметил, что просьбы, предложения городских ветеранских организаций совпадают с теми направлениями работы, которые реализуют департаменты культуры и образования. "А это значит, что вместе мы сможем многое, вместе мы решим эту проблему. Депутаты будут держать на контроле все эти вопросы", - отметил он.

Степан Киричук высоко оценил проведенный на трехдневном фестивале "Тюменская область" опрос по установке стелы "Город трудовой доблести", который вовлек в обсуждение и личное участие в принятии решения об эскизе стелы и месте ее установки широкую общественность. "Итоги голосования скоро станут известны. Вместе с горожанами мы предполагаем и желаем, чтобы к следующему Дню города была уже и стела, и некоторые другие мероприятия", - выразил надежду Степан Киричук.