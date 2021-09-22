Тюменский ОНФ взял на контроль небезопасные детские площадки в Тюмени

Активисты Народного фронта провели акцию "Безопасный двор". Проверив 2,1 тысячи детских и спортивных объектов в 572 городах России, они выявили 696 (33%) опасных площадок.

Тюменский региональный штаб ОНФ также участвовал в мониторинге состояния детских площадок. В результате проверки общественники выявили ряд опасных недочетов, среди которых - сломанные качели, отсутствие безопасного покрытия, торчащие элементы металлических конструкций, поваленные деревья вблизи игровых комплексов. Перечень с выявленными нарушениями активисты ОНФ направили в местные администрации, сообщили в пресс-службе Народного фронта.

Так, благодаря этой работе, в Тюмени на улице Воровского вблизи многоквартирного дома №29 демонтировали опасный игровой комплекс, который устарел и пришел в непригодное состояние. Работы были проведены в максимально короткие сроки.

"Аварийные и небезопасные детские игровые площадки есть не только на окраинах города, но и в центре. Многие проверенные объекты не ремонтировались годами. Мониторинг показал, что большинство детских площадок нуждаются в полном обновлении. Если не сделать это в ближайшее время, есть риск возникновения несчастных случаев. При этом необходимо не только установить новые игровые комплексы, но и принять меры для того, чтобы за ними осуществлялся надзор со стороны собственников. Все проверенные детские площадки взяты на контроль. Мы будем следить за тем, чтобы выявленные нарушения были устранены", – отметил руководитель регионального исполкома ОНФ в Тюменской области Роман Чуйко.