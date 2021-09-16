В Тюмени открывают четыре новых детсада

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На текущей неделе юных тюменцев примут четыре новых детских сада в разных микрорайонах города. Места в них уже получили более 2 тысяч детей, сообщили в администрации города.

15 сентября состоялось открытие третьего корпуса детского сада № 172 в микрорайоне Айвазовский. В новом садике набрано пять групп полного дня, одна из них – для детей раннего возраста.

16 сентября примут первых воспитанников новые детские сады в жилых комплексах "Московский" (ул. Невская, 111) и "Кристалл" (ул. Д. Менделеева, 14-а). Каждое из этих дошкольных учреждений будут посещать по 516 детей, 120 из них – до 3 лет.

17 сентября в Восточном округе, в районе жилого комплекса "Юбилейный" откроется один из самых больших детсадов Тюмени. Этот центр развития ребенка примет 886 детей, в числе которых тоже малыши до 3 лет.

Во всех детских садах созданы отличные условия для развития дошкольников. Имеются физкультурный и музыкальный залы, современные медицинские блоки, пищеблоки. Групповые ячейки оборудованы легко трансформируемой мебелью, укомплектованы игровым и интерактивным оборудованием, сообщают в департаменте образования.

На территориях для ребят обустроены спортивные и прогулочные площадки со специальным травмобезопасным покрытием. Здания детских садов соответствуют требованиям доступности для маломобильных групп населения. Современная образовательная среда в каждом учреждении включает пространства для поддержки детской одаренности. При этом у каждого из новых детских садов есть своя "изюминка" – выделены отдельные направления и технологии для развития способностей воспитанников.