Депутаты гордумы узнали, в каком режиме начался учебный год в Тюмени

Вопросы о начале нового учебного сезона депутаты Тюменской городской думы обсудили с директором департамента образования Диной Карповец на заседании постоянной комиссии по социальному развитию.

В частности, народных избранников интересовало, как подготовились с новому учебному сезону школы, вопросы профилактики распространения новой коронавирусной инфекции в организованных коллективах, что сделано для безопасности детей в образовательных учреждениях и по пути их следования на занятия.

Председатель комиссии Елена Бойко, подводя итоги заседания, отметила, что учебный год в городе начался в штатном режиме. "Депутаты услышали, что все школы и детские сады вошли в этот учебный год в штатном режиме. Исключение - школа 70, где был не закончен капитальный ремонт, но все ребята были расформированы в другие корпуса школы и также начали учебу 1 сентября", - сообщила она.

В 2021 году запущены две новые школы, к 2024 году планируется ещё четыре построить. "Это очень важно для нас: рождаемость растёт, город с положительной динамикой, и поэтому школы и детсады нужны всегда", - сказала депутат.

Организация школьного питания - это ещё один вопрос, который депутаты держат на постоянном контроле. "Очень важны вопросы питания. Большая часть школ обеспечена за счёт комбината школьного питания "Центральный", который предоставляет огромный веер услуг по питанию: индивидуальное питание, шведский стол, горячие завтраки, питание детей на продленке. Система отработана таким образом, чтобы наши дети 100% были обеспечены горячим питанием", - сообщила Елена Бойко.

"Нам всем очень важно, чтобы детям было комфортно, интересно, чтобы школы были современными, и мы видим, как сегодня меняются школы, детские сады, как модернизируется их материально-техническая база", - резюмировала итоги заседания комиссии депутат.