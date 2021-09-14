Медпомощь стала доступнее жителям Тобольского района

В деревне Овсянникова Тобольского района открыли новую врачебную амбулаторию, около 800 жителей деревни и соседних населённых пунктов смогут в ней получить первичную медико-санитарную и паллиативную помощь.

В благоустроенном здании амбулатории на 252 кв. м обустроены кабинет раннего выявления заболевания, кабинет приема терапевта и педиатра, лаборатория, стерилизационная, дневной стационар, процедурный и прививочный кабинеты, аптечный пункт. Плановая мощность рассчитана на 31 посещение в день.

Медицинские услуги для восьми сотен человек – жителей деревни Овсянникова и четырёх близлежащих населённых пунктов – оказывают терапевт, фельдшер, акушерка, две медсестры и лабораторный техник. Пациенты могут получить дистанционные консультации с врачами Областной больницы №3 посредством видео-конференц-связи. Медработникам доступен просмотр электронной карты пациента, результатов маммографии, флюорографии, лабораторных и других исследований. Также для работы медикам предоставлен новый служебный автотранспорт.

Сотрудники амбулатории, помимо профилактического осмотра селян, оказывают медицинскую помощь при обострениях хронических заболеваний, травмах, отравлениях и других угрожающих жизни состояниях. Медработники проводят диагностические процедуры, лечение по назначению врача, направляют на расширенные скрининговые исследования. Кроме того, они организуют периодические приемы терапевтов или профильныхспециалистов Областной больницы № 3 и осмотры в передвижном флюорографе, маммографе, кабинете женского здоровья.

Проект реализован в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и региональной программы Тюменской области "Модернизация первичного звена здравоохранения", отрешили в пресс-службе ОБ-3.