Дома культуры Тюмени открывают новый творческий сезон “3-Д”

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

Совсем скоро в Тюмени состоится открытие нового творческого сезона домов культуры города. В этом году оно пройдет под девизом: “Дружи! Двигайся! Действуй!”.

Гостей ждут три дня удивительной праздничной программы. Зрителям представят презентацию творческих коллективов домов культуры, а также помогут записаться в желаемые клубные формирования.

* 23 сентября, 18.00

ДК "Водник", ул. Судоремонтная, 1а

Праздничная программа "До успеха – один шаг"

* 24 сентября, 17.00

ДКиТ "Торфяник" ул. Малышева, 26

17.00 – Интерактивная экскурсия по каналам творчества, мастер-классы.

18.00 – Открытие концертной программы, розыгрыш сертификата на 1 месяц посещения клубных формирований

* 25 сентября, 15.00

ДК "Орфей", ул. 70 лет Октября, 5в

Праздничная программа "Дом, в котором вас любят и ждут…"

Работа выставки и фотозоны