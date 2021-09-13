Дома культуры Тюмени открывают новый творческий сезон “3-Д”

Совсем скоро в Тюмени состоится открытие нового творческого сезона домов культуры города. В этом году оно пройдет под девизом: “Дружи! Двигайся! Действуй!”.
Гостей ждут три дня удивительной праздничной программы. Зрителям представят презентацию творческих коллективов домов культуры, а также помогут записаться в желаемые клубные формирования.
* 23 сентября, 18.00
ДК "Водник", ул. Судоремонтная, 1а
Праздничная программа "До успеха – один шаг"
* 24 сентября, 17.00
ДКиТ "Торфяник" ул. Малышева, 26
17.00 – Интерактивная экскурсия по каналам творчества, мастер-классы.
18.00 – Открытие концертной программы, розыгрыш сертификата на 1 месяц посещения клубных формирований
* 25 сентября, 15.00
ДК "Орфей", ул. 70 лет Октября, 5в
Праздничная программа "Дом, в котором вас любят и ждут…"
Работа выставки и фотозоны
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