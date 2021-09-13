В Тюмени назвали лучших работников молодёжной политики

В конкурсе "Лучший работник в сфере государственной молодёжной политики" первые места заняли директор Молодёжного центра "Поколение" Анастасия Левинова, главный специалист отдела молодежной политики департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Любовь Бровко, социальный продюсер Мария Федоренко, старший методист центра "Аванпост" Анастасия Попова и специалист отдела по внеучебной работе ГАУСЗ Анна Безбородова.
В финале конкурса участвовали 50 человек. Победителей определяли в пяти номинациях, в каждой из которых выявили тройку сильнейших.
Перед подведением итогов прошёл очный этап конкурса в формате семинара-совещания с руководителями и специалистами государственной молодёжной политики. Ранее участники заочно посетили образовательные встречи с федеральными экспертами и прошли тестирование по оценке компетенций.
Призёров определяли по нескольким критериям: стрессоустойчивость, гибкость мышления, коммуникабельность и вовлечённость, инициативность и готовность вносить идеи. 9 сентября состоялось награждение в мультицентре "Контора пароходства".
В конкурсе участвовали 50 сотрудников учреждений и ведомств по работе с молодежью.
Победители отправятся в другой регион страны для обмена опытом. Призёры второй степени будут обучаться в московском Институте молодежи, а третьей — получили памятные подарки.
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