Кириенко и Кравцов в Тюмени встретились с инструкторами центра "Воин" и ознакомились с молодежными проектами

Фото пресс-службы губернатора ТО

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев и министр просвещения РФ Сергей Кравцов во вторник, 26 марта, выступили перед будущими инструкторами Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин", которые проходят в Тюмени профподготовку.

Интенсив в рамках образовательной программы "Наставники специального назначения" проходит до 29 марта, в числе партнеров мероприятия Российское общество "Знание" и Центр знаний "Машук". Спикерами выступят федеральные эксперты, в том числе политологи, журналисты, представители органов власти и участники СВО.

Сергей Кириенко:

Патриотическое воспитание выходит на передний план. Ключевой вызов для страны – что мы передадим будущему поколению, во что оно будут верить. Стратегически ничего более важного нет. У нас уже выстроена сквозная система воспитательной работы. Она охватывает детские сады, школы, колледжи, лагеря, ссузы, вузы. Важной составляющей этой системы должен стать Центр "Воин". По решению президента филиалы организации должны быть созданы во всех регионах России.

После выступления Кириенко осмотрел выставку, посвященную специальной военной операции, губернатор Александр Моор рассказал о мерах поддержки регионом военнослужащих и членов их семей.

Кроме того, высокие гости посетили филиал Госфонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" по Тюменской области и узнали о региональных мерах поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. В мультицентре "Контора пароходства" заместитель главы региона Павел Белявский проинформировал о проектах по работе с молодежью, которые реализуются в Тюменской области и презентовал общественные проекты, реализованные в период кампании по выборам президента РФ.