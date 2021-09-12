На "Почте России" для тюменцев доступна оплата за образовательные услуги

Тюменцы могут оплатить образовательные услуги в детском саду или школе через отделения почтовой связи. В регионе 60 муниципальных образовательных учреждений имеют договор с "Почтой России".

Как сообщили в пресс-службе УФПС Тюменской области, клиент может оплатить образовательные услуги и без договора между сторонами. В среднем, ежемесячно в тюменских отделениях связи проходит свыше 1,5 тысяч таких операций. Данная услуга популярна среди тех клиентов, кто предпочитает только наличный расчет.

Внести оплату можно как в почтовом отделении, так и на дому. В отделении связи нужно предъявить оператору платежный документ об оплате посещения детского сада. Сотрудник почты выдаст квитанцию, которая подтверждает внесение средств на счет образовательного учреждения.

Оплата посещения детского сада на дому доступна маломобильной категории граждан, но только при условии, что между детским садом и Почтой России заключен прямой договор на обслуживание. Почтальон примет оплату через мобильный почтово-кассовый терминал, пишет "Мегатюмень".

Информация о принятом платеже поступит в образовательное учреждение в режиме реального времени.