Тюменцам объяснили, почему взимается плата за мусор с детей

После старта новой системы обращения с отходами в Тюменской области продолжают поступать вопросы от горожан, почему с маленьких детей плата взимается по полному тарифу. Разъяснения дали специалисты "Тюменского экологического объединения" ("ТЭО").

В семьях с малышами одной из основных статей расходов становятся одноразовые подгузники, которые быстро заполняются и выбрасываются в мусор. По данным пресс-службы ОО "ТЭО", подгузники занимают 6% от всех отходов, которые поступают на тюменский мусоросортировочный завод.

В среднем до двух лет для ребенка требуется 6 подгузников в день, то есть более 4 тыс. штук. А в течение первого месяца жизни по неопытности мамы могут менять и "сухие" подгузники. Все они после использования попадают в мусор, а вес одного "заполненного" памперса варьируется от 100 до 200 граммов. Если учитывать, что в среднем один человек производит 600 грамм отходов в день, то только выбрасывая ежедневно 4-6 памперсов можно уже "выполнить" норму.

В дополнение ко всему в мусор отправляются одноразовые пеленки, влажные салфетки и сломанные игрушки, баночки из-з под детского питания, алюминиевые упаковки из-под смеси, пластиковые бутылки из-под детской водички и т.д. Со временем в число отходов попадают горшки, ванночки, горки для купания, соски, стерилизаторы, весы для новорожденных, радионяни. И многие из этих вещей не перерабатываются, пишет "АиФ - Западная Сибирь".