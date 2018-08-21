Родителям первоклассников советуют оформить транспортные карты детям до начала учебного года

В этом году специалистам тюменских центров "Мои документы" предстоит выдать школьникам около 10 тысяч транспортных карт. Чтобы не стоять в очередях в сентябре, родители могут позаботиться о получении карт уже сейчас.

Для получения транспортной карты первокласснику до начала учебного года нужно подать заявление на портале "Госуслуги". Занимает это 15 минут. Карта будет готова через три дня.

В заявлении необходимо заполнить указанные графы и прикрепить фотографию школьника. Готовую карту родители первоклассника забирают в удобном для них центре "Мои документы". Причем школьника вести с собой не нужно.

"С прошлого года процесс выдачи транспортной карты модернизирован. Подтверждения о том, что школьник зачислен в учебное заведение, приходят в информационную систему МФЦ автоматически, в момент обработки заявления. Подача заявлений через портал госуслуг не только сэкономит время родителей, но и позволит нам избежать очередей в центрах", - поясняет директор ГАУ ТО "МФЦ" Александр Нагибин.