Читки пьес проведут в Тюмени и Ишиме

Серия читок пьес состоится с 17 по 19 сентября в Тюмени и Ишиме. Для мероприятий будут выбраны работы, признанные лучшими на всероссийском конкурсе драматургии "Ремарка" в этом году.

Пьесу самого юного автора, отмеченного профессиональным фестивалем драматургии "Любимовка", Насти Казьминой "Когда я вырасту большой" прочитают 17 сентября в 17:00 в кофейне "Ex.позиция". Это фантастическая история о городских интеллектуалах, которые неожиданно для себя оказались в другом измерении. Вход свободный. Прочитает пьесу театральный коллектив "Зеленый свет".

В этот же день в 19:00 в ишимском мультицентре "Моя территория" синтетический театр Rose прочитает пьесу драматурга, мастера курса режиссуры Николая Коляды Дениса Орлова "Небо на потолке".

18 сентября в 21:00 в кофейне "Ex.позиция" театр "МАЙ" прочтут пьесу драматурга, участника фестивалей "Любимовка", "За! текст", финалиста конкурса "Евразия" Сергея Давыдова "Летсплей". Завершит программу читка пьесы драматурга из Санкт-Петербурга Анастасии Букреевой "Черная пурга", которая состоится 19 сентября 16:30 в Театральном центре "Космос", пишет "Мегатюмень".

На серию читок в Тюмень приедет театральный критик, журналист, эксперт национальной театральной премии "Золотая Маска" Ксения Аитова. Зрители смогут после обсудить с ней пьесы, а 19 сентября эксперт выступит с лекцией "Современная драматургия: почему это не страшно?".