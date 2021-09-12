В школах Тюменской области на входе всем замеряют температуру

Входной фильтр с измерением температуры тела у сотрудников и обучающихся действует во всех образовательных учреждениях Тюменской области. Эти меры призваны ограничить распространение коронавируса.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области, учителям следует быть внимательными к каждому ученику и к коллегам. Лица с признаками инфекционных заболеваний: респираторными, кишечными, повышенной температурой тела необходимо изолировать с момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой медицинской помощи или прибытия родителей.

Кроме того, сотрудники ведомства планируют совершать рейды в школы в плановом порядке и по письменным обращениям с жалобами на нарушения требований, пишет ИА "Тюменская линия".