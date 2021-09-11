Фуд-траки на набережной Туры будут открыты до 30 сентября

15:34 11 сентября 2021
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pixabay.com

Новые фуд-траки купольной формы, расположенные на набережной Туры в районе Масловского взвоза и в Гилевской роще будут работать до 30 сентября.

Как сообщили в департаменте потребительского рынка администрации Тюмени, в этих фудтраках создано четыре места на набережной и два места – в Гилевской роще. Для поддержки предприятий общественного питания в весенне-летний период были организованы две продовольственные ярмарки.

Во время городских праздников предприятия общепита за первое полугодие 2021 года получили 263 бесплатных места. Для сравнения, в 2020 году было выделено 493 места для 80 предпринимателей, пишет ИА "Тюменская линия".

Теги: набережная , питание , предприниматели
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