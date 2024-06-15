Тюменские предприниматели могут отправиться на форум "Амур"

13 августа в Хабаровском крае стартует Всероссийский форум молодых предпринимателей "Амур". Подать заявку можно до 20 июня на платформе "Молодежь России".

Принять участие могут действующие и будущие предприниматели от 14 до 35 лет, которые хотят прокачаться в бизнес-компетенциях, найти новые точки роста и построить эффективную сеть контактов внутри поддерживающего делового сообщества.

Зарегистрироваться можно на одну из четырех тематических площадок:

"Первые в бизнесе" с 13 по 23 августа — для молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет, желающих развивать свои бизнес-идеи, запускать собственные проекты или создавать компании, которые будут приносить пользу обществу. За несколько дней участники получат все необходимые знания и навыки в области предпринимательства, а также смогут развить компетенции, работая над реальными бизнес-проектами под руководством опытных наставников, тренеров и модераторов.



"Бизнес для СВОих" с 13 по 20 августа — для молодых предпринимателей от 18 до 35 лет. В ходе трека участники раскроют потенциал бизнеса различных сфер и масштабов для работы в новых регионах. Научатся анализировать ключевые вызовы и тренды работы в ходе восстановления и развития территорий и ожиданий граждан. Познакомятся с успешными практиками социально-ориентированных проектов по всей стране, продолжая при этом развивать свои предприятия.



"Технологическое предпринимательство" с 13 по 20 августа — объединит разработчиков, изобретателей, инноваторов, молодых ученых и предпринимателей, работающих над актуальными технологическими проектами. Участникам предоставят пространство для развития партнерства, возможности для роста их компаний и познакомят с региональными и федеральными программами поддержки технологического бизнеса.



"Креативное предпринимательство" с 13 по 20 августа — трек для молодых лидеров, которые занимаются развитием своих предпринимательских проектов в сфере креативных индустрий, сообщает Мегатюмень.