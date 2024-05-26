Какой он, тюменский предприниматель

По словам основательницы творческой мастерской DIAMOND Марины Шульц, главная черта предпринимателя Тюменской области – креативность и умение принимать решения.

"Я пошла учиться на эстетического косметолога. Но в итоге поняла, что это не мое. Однако все было не зря: от одной из клиенток я услышала, что Центр занятости оказывает материальную поддержку начинающим в бизнесе. Я составила бизнес-план, защитила проект и получила поддержку. Приобрела мощный ноутбук, хороший принтер, мебель. С помощью Центра занятости обучилась основам предпринимательской деятельности. Еще одно обучение я прошла в рамках федерального проекта "Демография" – на практического психолога, для того, чтобы могла работать с детьми. Но на этом мое обучение не заканчивается! В сентябре иду на "Акселератор самозанятых". Как говорил Сенека, век живи – век учись. Раньше я и подумать не могла, что после института пойду еще куда-то учиться!", - поделилась основательница мастерской, сообщает Тюменская линия.

Самым важным своим достижением она считает участие в конкурсе педагогического мастерства "Сердце отдаю детям". Сейчас Марина Шульц является социальным предпринимателем: "Скоро иду учиться в школу социального предпринимателя и подам проект на грант. А дальше расширение бизнеса". Она написала образовательную программу. После получения образовательной лицензии планирует подать документы на предоставление услуг ПФДО, чтобы дети могли бесплатно посещать увлекательные занятия по созданию из бумаги 3D-фигур. Тюменские предприниматели – реформаторы, уверена выпускница проекта "Мама- предприниматель" 2023 года Аполлинария Каримова.

"Современные предприниматели нашего края, это креативные реформаторы, которые привносят новые механизмы в процессы различных сфер и направлений бизнеса. Мой путь к созданию своего бренда ювелирной бижутерии начался задолго до реализации идеи. Я как и многие женщины люблю украшения, менять образы, рассказывать о своем характере и настроении через аксессуары. Однако покупки были импульсивными и просто заполнялись шкатулки, без формирования стиля", - поделилась бизнесвумен.