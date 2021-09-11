Молодежный театральный фестиваль "Живые лица" проведут в Тюмени в двух форматах

Тринадцатый международный молодежный театральный фестиваль-форум "Живые лица" пройдет в Тюмени с 24 по 26 сентября, часть мероприятий в рамках программы запланированы в онлайне.

Фестиваль-форум будет включать театральную, междисциплинарную и образовательную программу. В театральную войдут 13 спектаклей профессиональных, студийных и учебных театров, отобранных экспертным советом в течение года.

Междисциплинарная программа будет состоять из перформансов, интерактивных проектов и трех дискуссионных площадок, где эксперты поговорят о подготовке кадров для молодежного театра и культуры, а также обсудят проблемы развития эко-театра в России и перспективные направления социального театра. Участники образовательной программы посетят четыре мастер-класса от ведущих театральных педагогов, режиссеров и артистов.

"Из-за пандемии 13-е по счету “Живые лица” пройдут в онлайн-формате как фестиваль-форум. В этот непростой год мы опять надеемся на наших верных зрителей, на их широкий интерес к спектаклям, мастер-классам и дискуссионным площадкам, где будут обсуждаться актуальные театральные темы. Уверены, что несчастливый номер фестиваля не скажется на его качестве, и мы сохраним высоту, взятую за тринадцать лет", — прокомментировала исполнительный директор фестиваля Марина Жабровец.

Как отмечают организаторы, доступ к видеозаписям спектаклей будет открыт только в дни проведения фестиваля — с 24 по 26 сентября. Гран-при разыгрывать не будут. Диплом лауреата получит каждый театр, прошедший строгий отбор, пишет "АиФ - Западная Сибирь".