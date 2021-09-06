Депутаты Тюменской гордумы вручили награды сотрудникам "Транснефти"

Заслуги коллектива "Транснефть – Сибирь" в День нефтяника отмечены наградами Министерства энергетики РФ, благодарностями Тюменской городской Думы и поощрениями акционерного общества "Транснефть".

Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный вручил благодарности сотрудникам предприятия и отметил, что тюменские нефтяники не только успешно справляются с производственными задачами, но и занимаются благотворительностью. "Компан ии нефтяной и газовой промышленности активно участвуют в благотворительных проектах. Символично, что в свой профессиональный праздник предприятие "Транснефть – Сибирь" приняло решение подарить тюменскому дому ребенка современный автобус", - отметил Евгений Заболотный и поблагодарил компанию за этот подарок.

Депутат гордумы, генеральный директор АО "Транснефть – Сибирь" Виктор Бронников подчеркнул, что, несмотря на пандемию, предприятие обеспечивает объемы транспортировки нефти на прежнем уровне. Что касается новых вызовов, то с ними удастся справиться, объединив усилия всего профессионального многотысячного коллектива, уверен он.

АО "Транснефть – Сибирь" обслуживает 27 магистральных нефтепроводов общей протяженностью более 9 тысяч километров. По транспортной системе предприятия перекачивается вся добываемая нефть в Тюменской области – около 300 миллионов тонн нефти в год.