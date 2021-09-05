Тюменские музеи готовы принимать ребят с Пушкинской картой

Музеи Тюменской области подготовили к началу нового учебного года специальные программы для школьников. Кроме того, с 1 сентября начала действовать Пушкинская карта, которая поможет любому школьнику найти средства для посещения учреждений культуры, в том числе тюменских.

Как сообщили в департаменте культуры региона, в День знаний музеи провели различные мероприятия. Например, в Заводоуковском краеведческом музее перед началом учебного года провели мастер-класс для школьников "Город будущего". Детям предложили помечтать и вырезать из картинок объекты, которых, по их мнению, не хватает городу. Все выбранные объекты ребята наклеили на один лист-фон – получилось общее представление о том, как Заводоуковск будет выглядеть через 100 лет.

В Тобольске после праздничной линейки ребят, их родителей и педагогов принимал в садово-парковой зоне с ротондой старейший музей Западной Сибири. Школьники преодолевали "дорогу знаний", решали шуточные задачки, ребусы и кроссворды, участвовали в тематических мастер-классах по скорописи и каллиграфии, рисовали красками и смогли сделать памятные снимки в интерактивной фотозоне с настоящей партой XIX века.

В одной из школ Ялуторовска провели музейный урок, посвященный истории канцелярских принадлежностей. Семиклассники узнали, почему канцелярские принадлежности называются именно так, и какое значение термин "канцелярия" имел в прошлом. Ребята услышали историю создания бумаги, ручки и карандаша.