В Тюменской области растет уровень зарплаты

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Тюменской области за первое полугодие составила 54 тыс. 525 рублей. А в июне превысила 59 тыс. рублей. По этому показателю регион занимает третье место в УФО.

По данным Тюменьстата, лидерами является ЯНАО: 119 тыс. 830 рублей в среднем за шесть месяцев. На второй позиции ХМАО-Югра со средней зарплатой 84 тыс. 482 рубля. Минимальное значение в Курганской области — 34 тыс. 556 рублей.

Самые скромные зарплаты в Тюменской области были зафиксированы в январе и феврале. В марте и апреле они превысили 54 тыс. рублей, в мае — более 57 тыс. рублей.

Наиболее высокую зарплату начисляют в сфере добычи сырой нефти и природного газа, производстве химических веществ и химических продуктов, научных исследованиях и разработках, пишет "Вслух.ру".