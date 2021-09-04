В Тюменской области реализуют проект "Голоса наших предков: о ремёслах и традициях"

Фото: PROокруг - Голышманово

Тюменский Дом народных художественных промыслов и ремёсел реализует в Тюменской области проект "Голоса наших предков: о ремёслах и традициях". Участники посетили Голышмановский краеведческий музей, где говорили о гончарном производстве.

Главная задумка проекта — объединить творческих людей, кому не безразлична история родного края. В него вошли Тюменский, Ишимский, Исетский районы и Голышмановский округ. Организаторы выезжают на места: общаются с умельцами, проводят мастер-классы, поют фольклорные песни.

В Голышманово они побывали в местном музее. Голышмановская земля славится гончарным производством, центр его был в деревнях Шулындино и Садовщикова. Заинтересовали участников проекта ценные экспонаты, к примеру, резные ставни с орнаментом нашей сибирской местности, старые фотографии жителей дореволюционного пристанционного посёлка. По разнообразной одежде людей на снимках можно судить, как быстро в Сибири ассимилировались элементы разных культур и традиций. Специалисты проекта обратили внимание, что в других регионах так не одевались.

В музейных альбомах о ремёслах и промыслах увековечены разные технологии. К примеру, описание ткацкого станка и кросен, печи в гончарной мастерской, как делали дровни и сани. Также инициаторы проекта встретились с участниками ансамбля народных инструментов "Росинка", с коллективом детского сада "Ягодка", где мастерски шьют старинные куклы и приобщают к ремеслу воспитанников. Их радушно принимали в деревнях Земляная и Медведево, где познакомили с чувашской культурой, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

По итогам проекта "Голоса наших предков: о ремёслах и традициях" будет создана интерактивная экспозиция на основе собранного материала. Впереди поездки в Тюменский и Исетский районы.