Тюменские реаниматологи могут проводит диагностику по одной капле крови

Новый диагностический анализатор появился в отделении анестезиологии и реанимации тюменского Медицинского города. Прибор позволяет анестезиологам-реаниматологам оперативно проводить ряд очень важных лабораторных исследований крови "не отходя от пациента".

Как сообщили в пресс-службе МКМЦ "Медицинский город", с помощью анализатора можно выполнить, в том числе, исследования на газы и электролиты крови (Na, K, Cl, iCa), кардиомаркеры, биохимические параметры и показатели свёртываемости. Новое устройство оптимизирует и ускоряет диагностику с сохранением ее качества. Так, простота забора крови и автоматизация тестирования позволяют врачам не привлекать к исследованию лаборантов, а сменные картриджи анализатора не требуют дополнительных настроек.

Для комплексного анализа требуется малый объём образца. "Одной капли крови достаточно, чтобы мы могли отследить состояние всех жизненно важных систем организма пациента буквально в считанные минуты. Это особенно актуально при лечении пациентов с тяжёлым течением заболеваний", – отметила заведующий отделением Татьяна Куцева.

По ее словам, сегодня врач анестезиолог-реаниматолог может своими силами определить показатели пациента как перед началом лечения, так и в динамике, оценить тяжесть состояния больного и экстренно принять необходимые меры. Например, чтобы с высокой точностью диагностировать инфаркт миокарда или сердечную недостаточность, нужно всего несколько минут – это в разы меньше, чем раньше.

Для тестирования может применяться как капиллярная, так и артериальная и венозная кровь. Компактный размер делает анализатор портативной мини-лабораторией, расположенной у постели пациента, а результаты соответствуют всем стандартам и нормам "классической" лабораторной техники.