Сергей Шойгу поздравил тюменских кадет с началом нового учебного года

В Тюменском президентском кадетском училище торжественное построение в честь Дня знаний прошло в новом формате. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в режиме видеоконференции вышел на связь с образовательными организациями Минобороны, выслушал доклады начальников училищ и обратился к личному составу учебных заведений. "Поздравляю с Днем знаний и началом учебного года! Желаю новых достижений и побед, крепкого здоровья, благополучия, успехов в учебе, службе и труде на благо нашей Родины!" - приветствовал кадет Шойгу.

Помимо министра обороны и уч ребят поздравили с началом учебного года и пожелали успехов инспектор Центрального военного округа Василий Коновалов и заместитель главы Тюмени Пётр Вагин. От совета родителей пятиклассников поздравила Дина Московских. Она пожелала новоиспеченным кадетам не сдаваться и пройти весь путь до конца. Начальник училища генерал-майор Михаил Логинов присоединился ко всем пожеланиям и поздравил весь личный состав с Днём знаний, сообщили в пресс-службе ТПКУ.

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Фото пресс-службы ТПКУ